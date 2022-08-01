МИД России обвинил страны НАТО в поддержке вербовки ВСУ иностранцев

МИД России сообщил, что страны НАТО негласно поддерживают вербовку ВСУ иностранцев

Директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин в интервью РИА Новости выступил с обвинениями в адрес ряда стран Североатлантического альянса в связи с их «тихой» поддержкой вербовки Вооруженными силами Украины (ВСУ) иностранцев для участия в боевых действиях в Донбассе.

«Российская Федерация внимательно отслеживает осуществляемую властями Украины при негласной поддержке отдельных стран НАТО вербовку иностранных граждан для ведения боевых действий на востоке Украины на стороне киевского режима», — заявил он.

По его словам, вербовкой занимаются как неправительственные организации, так и украинские зарубежные диппредставительства. Дипломат сообщил, что это идет в разрез с некоторыми международными соглашениями, в частности, венской Конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Ранее российские суды начали отменять решения о депортации украинцев из-за «отсутствия фактической возможности их исполнения». В ведомстве отметили, что застрявшие в России украинцы, имеющие все необходимые документы, не могут пересечь госграницу из-за спецоперации, а у тех, у кого нет документов, нет возможности их восстановить.