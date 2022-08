Врач назвала неожиданный симптом опасно высокого уровня холестерина

Врач Падри назвала желтоватые новообразования на коже признаком высокого холестерина

Неожиданным признаком опасно высокого уровня холестерина является наличие на коже специфических новообразований, сообщила семейный врач-терапевт, доктор медицинских наук Лаура Парди. В беседе с изданием Eat This, Not That! она назвала характерные симптомы патологического отложения холестериновых бляшек на стенках кровеносных сосудов.

Падри заявила, что у людей с повышенным холестерином на коже могут образовываться ксантомы — небольшие жировые новообразования желтоватого цвета. По ее словам, они могут быть разной формы и размеров, но чаще всего появляются под глазами. «Ксантомы — это физическое проявление серьезного дисбаланса липидов в организме, и людям, у которые на кожных покровах есть такого типа микроопухоли, необходимо сдать анализ крови для проверки холестерина», — добавила Падри.

Также о нарушениях липидного обмена свидетельствует лишний вес, продолжила медик. У людей с ожирением в подавляющем большинстве случаев фиксируется повышенный уровень холестерина. По этой причине при наличии избыточного веса скрининговый анализ крови на липопротеины низкой плотности (ЛПНП) и липопротеины высокой плотности (ЛПВП) нужно ежегодно сдавать не только взрослым, но и детям и подросткам, добавила Падри.

В заключение врач напомнила, что высокий уровень холестерина негативно сказывается на здоровье сердечно-сосудистой системы. Накопление холестериновых бляшек приводит к сужению сосудов и снижению их эластичности, что, в свою очередь, может спровоцировать развитие сердечного приступа, инсульта или аневризмы. Также высокий холестерин фиксируется при диабете и гипертонии, подытожила Падри.

