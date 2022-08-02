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Врач назвала неожиданный симптом опасно высокого уровня холестерина

Врач Падри назвала желтоватые новообразования на коже признаком высокого холестерина

Фото: Hush Naidoo Jade Photography / Unsplash

Неожиданным признаком опасно высокого уровня холестерина является наличие на коже специфических новообразований, сообщила семейный врач-терапевт, доктор медицинских наук Лаура Парди. В беседе с изданием Eat This, Not That! она назвала характерные симптомы патологического отложения холестериновых бляшек на стенках кровеносных сосудов.

Падри заявила, что у людей с повышенным холестерином на коже могут образовываться ксантомы — небольшие жировые новообразования желтоватого цвета. По ее словам, они могут быть разной формы и размеров, но чаще всего появляются под глазами. «Ксантомы — это физическое проявление серьезного дисбаланса липидов в организме, и людям, у которые на кожных покровах есть такого типа микроопухоли, необходимо сдать анализ крови для проверки холестерина», — добавила Падри.

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Также о нарушениях липидного обмена свидетельствует лишний вес, продолжила медик. У людей с ожирением в подавляющем большинстве случаев фиксируется повышенный уровень холестерина. По этой причине при наличии избыточного веса скрининговый анализ крови на липопротеины низкой плотности (ЛПНП) и липопротеины высокой плотности (ЛПВП) нужно ежегодно сдавать не только взрослым, но и детям и подросткам, добавила Падри.

В заключение врач напомнила, что высокий уровень холестерина негативно сказывается на здоровье сердечно-сосудистой системы. Накопление холестериновых бляшек приводит к сужению сосудов и снижению их эластичности, что, в свою очередь, может спровоцировать развитие сердечного приступа, инсульта или аневризмы. Также высокий холестерин фиксируется при диабете и гипертонии, подытожила Падри.

Ранее врач-кардиолог Наталья Чуич назвала болезни, которые могут спровоцировать инфаркт миокарда. Специалистка отметила, что риск развития опасной патологии сердца увеличивается при наличии сахарного диабета или ожирения в анамнезе.

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Наталья Обрядина
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