Киев начал эвакуацию людей с подконтрольных территорий ДНР

Украинские власти сообщили о начале эвакуации людей с подконтрольных Киеву территорий ДНР

Украинские власти сообщили о начале эвакуации людей с подконтрольных Киеву территорий Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в Telegram рассказала вице-премьер Украины Ирина Верещук.

«Первый поезд прибыл сегодня утром в Кропивницкий. Женщины, дети, старики, много маломобильных. Всех встретили и расселили, всем помогли», — написала вице-премьер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан эвакуироваться с территорий ДНР, подконтрольных Киеву. Он подчеркнул, что обязательную эвакуацию нужно начать как можно раньше, особенно семьям с детьми.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что так Киев, по его мнению, пытается помешать проведению референдума на территории республики и поставить под вопрос его легитимность.