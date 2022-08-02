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Госдума проведет внеплановый совет Думы

РИА Новости: в Госдуме 11 августа пройдет внеплановый совет Думы

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

В Госдуме 11 августа пройдет внеплановый совет Думы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Совет Думы пройдет удаленно», — рассказал он. При этом не уточняется, планируется ли провести пленарное заседания. Кроме того, нет информации о повестке совета.

Ранее, 15 июля, в Госдуме прошло внеочередное пленарное заседание. После этого спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил проведение еще одного внепланового заседания нижней палаты парламента.

Он пояснил, что возможность проведения нового заседания будет зависеть от количества вопросов для рассмотрения. «Не исключено, может быть мы соберемся раньше, если будут вопросы для рассмотрения, самые разные», — отмечал Володин.

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Варвара Кошечкина
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