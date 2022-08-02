Samsung изобрела искусственную мышцу

Искусственная мышца Samsung способна поднять вес, в 800 раз превышающий ее собственный

Инженеры Samsung изобрели искусственный мышечный привод для применения в устройствах дополненной реальности. Исследование было опубликовано в журнале Nature Communications.

Проект был выполнен совместно с учеными Университета Аджу. Разработанный искусственный мышечный привод можно применять с очками дополненной реальности (AR) и естественно подходящих тактильных перчатках. По словам специалистов, перед ними стояла цель создать легкое и компактное устройство, чтобы использовать его с носимыми девайсами.

Специалисты создали легкий и мощный искусственный мышечный привод на основе сплава с памятью формы (SMA) — так называемый совместимый усиленный привод SMA (CASA). Искусственная мышца весит всего 0,22 грамма, но способ поднять вес, в 800 раз превышающий ее собственный.

Корейские ученые также рассказали, что разработанный привод позволяет контролировать глубину изображения в очках дополненной реальности. Переключение глубины используется для уменьшения конфликта аккомодации вергенции (VAC), что может вызвать зрительную усталость у некоторых пользователей очков с функциями AR.

«Мы ожидаем, что результатом нашего последнего исследования станет основная аппаратная технология для более захватывающего и интерактивного опыта для следующего поколения», — заявил доктор Бонгсу Ши.

В середине мая швейцарские ученые рассказали о создании экзоскелета, позволяющего восстановить моторику у пациентов после тяжелых травм. Искусственные сухожилия, созданные на основе биотехнологий, аналогичны естественной системе мышц и сухожилиям руки.