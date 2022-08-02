Кремль оценил влияние на Россию возможного обострения вокруг Тайваня

Пресс-секретарь Песков заявил о безопасности границ России в связи с ситуацией на Тайване

Безопасность российских границ надежно обеспечена, в том числе и в связи с возможным обострением ситуации вокруг Тайваня. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Вне зависимости от возникновения каких-то провокационных ситуаций, вы знаете, что безопасность наших границ надежно обеспечивается по всему периметру Вооруженными силами РФ», — сказал представитель Кремля.

30 июля спикер американской палаты представителей США Нэнси Пелоси вылетела из США в Азиатско-Тихоокеанский регион в целях официального турне.

1 августа официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь передал последнее предупреждение в адрес Нэнси Пелоси. По его словам, если визит спикера палаты представителей США на Тайвань состоится, китайские военные «не будут сидеть сложа руки».

По информации издания China Times, Пелоси может прибыть на Тайвань вечером 2 августа и провести ночь на острове, после чего на следующий день встретиться с главой местной администрации Цай Инвэнь.