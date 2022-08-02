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Самолет Пелоси начал снижаться у берегов Тайваня

Flightradar: самолет Нэнси Пелоси начал снижение у берегов Тайваня

Фото: Chiang Ying-ying / AP

Самолет, на борту которого, предположительно, находится спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, начал снижаться у берегов Тайваня. Об этом свидетельствуют данные портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Согласно его информации, воздушное судно, выполняющее рейс SPAR19 из столицы Малайзии Куала-Лумпур, двигалось на высоте 10 668 метров, однако с 17:19 мск приступило к снижению. Спустя примерно 15 минут борт начал заходить на посадку.

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Ранее стало известно, что истребители ВВС Тайваня встретили самолет Пелоси и взяли его на сопровождение до места посадки, аэропорта Тайбэя. В свою очередь ВВС Китая направили истребители Су-35 в Тайваньский пролив.

По информации тайваньских СМИ, Пелоси остановится в отеле Grand Hyatt в Тайбэе: для ее делегации забронировано 48 номеров. На следующий день она посетит тайваньский парламент и встретится с главой администрации Цай Инвэнь.

Споры вокруг политического статуса Тайваня продолжаются более семи десятилетий. В настоящее время остров продолжает функционировать как самостоятельное государство, однако материковый Китай называет его руководство сепаратистами. Большинство стран не признают независимость Тайваня.

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Варвара Кошечкина
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