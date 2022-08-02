Стилист назвал россиянкам тренды в прическах на осень и зиму 2022 и 2023 годов

Стилист Евгений Жук: в сезоне осень-зима 2022 и 2023 годов будут в трендах шатуш и омбрэ

Стилист шоу «Перезагрузка» на телеканале ТНТ Евгений Жук назвал россиянкам тренды в прическах на сезон осень-зима 2022 и 2023 годов. Комментарии эксперта приводит издание Woman's Day.

По словам специалиста, в моде остаются все техники мелирования: шатуш, балаяж, омбрэ и Airtouch. Данные виды окрашивания создают эффект выгоревших на солнце волос за счет плавного перехода от темных корней к светлым прядям. Кроме того, Жук отметил, что наряду с названными техниками будет актуально двойное окрашивание, при котором нижняя часть волос выкрашивается в яркие цвета, а верхние — в темные, поясняет парикмахер.

Помимо этого, в предстоящем сезоне будут актуальны рыжие и натуральные цвета, например, песочные, перламутрово-русые и темный блонд. Причем с первыми можно сочетать как медные оттенки, так и пшеничные.

Что касается стрижек, то трендовыми станут прически с ровным срезом и шэгги — техника, при которой создаются рваные многослойные пряди с акцентом на объемную макушку. По мнению стилиста, последняя стала популярна из-за домашних процедур окрашивания, поскольку неаккуратное мелирование или осветление волос приводит к ухудшению их состояния. Исправить данную проблемы и придать локонам здоровый вид можно только посредством хаотичного срезания прядей, которым и характеризуется стрижка шэгги.

В июле модные редакторы журнала Glamour и парикмахер Тина Фейри назвали модную прическу, которая не требует укладки. По их мнению, в текущем сезоне актуальность обрел так называемый скандинавский боб. «Главное в этой стрижке — объем, которого можно добиться с помощью средств для прикорневой зоны. Просто нанесите мусс и высушите волосы феном», — заявила эксперт.