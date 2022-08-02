Эксперт назвал текущие условия лучшими для повышения цен на квартиры в России

Экономист Сигал назвал текущие условия лучшими для повышения цен на квартиры в России

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал заявил, что сейчас созданы все условия для повышения стоимости недвижимости в России. Он отметил, что повышающийся спрос на объекты продиктован хорошими показателями одобряемости ипотеки. Об этом специалист сообщил в ходе беседы с «Лентой.ру».

К концу 2022 года цены на квартиры в России могут вырасти на несколько процентов. Подобное развитие рынка предсказали эксперты в сфере недвижимости, сообщают «Известия».

В июле одобряемость ипотеки достигла 85 процентов — рекордный показатель за три года. Продажи жилья в сравнении с июнем увеличились на 13 процентов. По данным специалистов, спрос на квартиры продолжит расти и во втором полугодии. В компании «Этажи» заявили, что на фоне стабилизации ситуации до конца 2022-го ликвидные объекты подорожают на пять-семь процентов.

Повышение стоимости недвижимости

Чтобы провести корректный анализ потенциала роста цен недвижимости в этом году, для оценки нужно брать хотя бы полугодовой временной отрезок, отметил Сигал. «В этом промежутке, помимо резких динамических изменений в части спроса, мы также сможем увидеть достаточно заметный ценовой спад, что дает возможности для гипотетического повышения цен в коридоре нормальных значений», — сообщил специалист.

Одобряемость ипотеки — это возможность укрепить позиции банков за счет популярного продукта и повысить лояльность клиентов Павел Сигал первый вице-президент «Опоры России»

По его словам, это также и фактор, который делает возможным долгосрочный тренд на высокий спрос в рынке недвижимости в целом.

Ранее в ЦИАН выяснили, что за год — с июля 2021-го по июль 2022-го — квартиры в новостройках сильнее всего подорожали в Ярославле. На втором месте оказалась Рязань. Третью позицию поделили Ростов-на-Дону и Челябинск.

Заместитель руководителя Роскачества Ольга Шанаева в июле рассказала об опасности взятия ипотеки по предельно низкой ставке 0,1 процента годовых. Она заявила, что такого вида займ может быть ограничен по времени или выдаваться на заведомо более дорогие квартиры.