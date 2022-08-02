Медведев написал свою версию известной сказки из-за визита Пелоси на Тайвань

Зампред Совбеза Медведев написал свою сказку о рыбаке и рыбке про визит Пелоси на Тайвань

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев вспомнил сюжет из известной сказки Александра Пушкина о рыбаке и рыбке по поводу визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Он рассказал свою версию произведения в своем Telegram-канале.

Свою версию он назвал «Экзистенциальная сказка про старика, старуху и рыбу (неПушкин)». «В одном большом и богатом царстве жили-были старик со старухой. Старик любил рыбачить, забрасывая невод в самых неожиданных местах, часто у соседей и знакомых. Это им, вестимо, не нравилось. Но они терпели, уважали старика за прошлые заслуги, хитрость и силу», — пишет Медведев.

Зампреда Совбеза в своем сюжете проводит параллель с президентом США Джо Байденом и спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. «В беспамятстве пошел старик на чужую землю. Надеялся поймать в дальних краях крупную рыбу. Причем, как обычно, не своими руками», — написал Медведев

«Прибыла старуха в то царство-государство. Вышла к море-океяну», — пишет зампред Совбеза о визите Нэнси Пелоси 2 августа в Тайвань. Заканчивает Медведев, как Пушкин — все остались у разбитого корыта. Автор предупреждает, что «это еще не конец».

МИД России назвал визит Пелоси явной провокацией Китая со стороны США. В ведомстве отметили неизменную позицию России касательно Тайваня как неотъемлемой части Китая и призвали «признать новую геополитическую реальность, в которой уже нет места для американской гегемонии».