В России спрогнозировали ухудшение ситуации с газом в Европе к зиме

Эксперт по энергетике Скрябин спрогнозировал ухудшение ситуации с газом в Европе к зиме

Эксперт в области энергетики Дмитрий Скрябин объяснил ситуацию с ценами на газ в Европе. По его словам, она в большей степени зависит от поставок по «Северному потоку-1». Поскольку ситуация с ремонтом турбин остается неопределенной, ситуация с газом в Европе к зиме может только усугубиться, спрогнозировал эксперт в ходе разговора с «Лентой.ру».

Цены на газ в Европе на торгах продолжают расти, удерживаясь выше 2100 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE 29 июля.

Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре открыли сессию на отметке 2126,2 доллара за тысячу кубометров. Расчетная цена превысила показатели предыдущего дня на 1,9 процента. Затем котировки снизились до 2109,1 доллара за тысячу кубометров.

Ухудшение ситуации

Цены на газ в Евросоюзе в настоящее время определяются в большей степени ситуацией с поставками газа по «Северному потоку-1», отметил Скрябин. Пока ситуация с плановым ремонтом турбоагрегатов остается неопределенной, добавил он. «Так, Газпром недавно заявил, что только четверть неполадок на первой турбине, вернувшейся из Канады, была устранена», — напомнил он.

Учитывая , что, возможно, понадобится ремонт еще нескольких турбин, ограничения на поставки газа по «Северному потоку» —напомню, сейчас загрузка примерно 20 процентов — могут продолжиться, а с наступлением осенне-зимнего периода ситуация на энергорынке ЕС может стать еще более серьезной Дмитрий Скрябин эксперт по энергетике

Поставки по газопроводу «Северный поток» были сокращены в июне из-за невозможности вернуть турбину из ремонта из-за санкций Канады. Позже, 11 июля, трубопровод полностью остановили на плановое техобслуживание. 21 июля газ снова начал поступать в Европу.

Когда Канада согласилась вернуть турбину «Газпрому», Россия под различными предлогами отказывалась ее принимать. В частности, «Газпром» заявил, что Siemens устранила не более четверти неисправностей на оборудовании. 1 августа зампред правления газового концерна Виталий Маркелов сообщил, что компания согласится принять отремонтированную в Канаде турбину в том случае, если «Газпром» выведут из-под санкций Канады, Великобритании и стран Евросоюза.