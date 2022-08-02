Китайский офицер перечислил способы преподать США урок на Тайване

Офицер Ван Юньфэй: военные самолеты для сопровождения Пелоси будут уроком для США

Отправка военных самолетов для сопровождения спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси будет уроком для США. Другие способы перечислил в статье для Global Times офицер ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в отставке Ван Юньфэй.

В данный момент, отмечает офицер, наибольшее внимание как внутри страны, так и за рубежом, уделяется тому, какие меры предпримет Китай, особенно в военной области, для защиты национального суверенитета и территориальной целостности. Сообщалось, что американские военные рассматривают возможность отправки истребителей для непосредственной поддержки с воздуха, чтобы защитить Пелоси.

По мнению Ван Юньфэя, всего можно выделить пять возможных способов помешать Пелоси посетить Тайвань. «Первый --отправить военные самолеты для сопровождения самолета Пелоси. Я согласен с таким подходом. Таким образом, мы можем преподать США и острову Тайвань суровый стратегический урок», — написал офицер.

Второй способ — установить бесполетную зону в Тайваньском проливе, запретив самолету Пелоси приземляться. Кроме того, рассматривается вариант направить военные самолеты через остров Тайвань или запустить баллистические ракеты в районе Тайваньского пролива. Наконец, пятый вариант — проведение военных учений.

Вместе с тем офицер указал, что у всех перечисленных способов есть общий недостаток — им не хватает гибкости в устранении кризисных ситуаций. Таким образом, вероятность их применения относительно невелика.

Ранее постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь предупредил о последствиях возможного визита Нэнси Пелоси на Тайвань. Он подчеркнул, что в Вашингтоне должны понимать последствия такого шага, который подорвет отношения между Китаем и США. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен возложил на КНР всю ответственность за возможную напряженность.