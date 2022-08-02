В Минобороны заявили о прямой вовлеченности США в конфликт на Украине

В Минобороны РФ заявили, что США напрямую вовлечены в вооруженный конфликт на Украине

США напрямую вовлечены в вооруженный конфликт на территории Украины. Об этом говорится в распространенном Министерством обороны России заявлении. Его текст поступил в распоряжение «Ленты.ру».

По сообщению Минобороны, доказательством этого факта служит признание замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины генерала Вадима Скибицкого. В нем он заявил о согласовании целей перед ударами из поставленных США Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«Все это неопровержимо доказывает, что Вашингтон, вопреки заявлениям Белого дома и Пентагона, напрямую вовлечен в конфликт», — заявили в военном ведомстве.

С аналогичным заявлением выступали и в российском МИД. Его официальный представитель Мария Захарова утверждала, что США выполняют функцию наводчиков «в чистом виде».

Ранее министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что в новый пакет военной помощи Украине включат еще четыре РСЗО HIMARS. По его словам, украинская сторона эффективно использует реактивные системы, которые «сильно изменили ситуацию на поле боя».

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. 21 июля зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что ВСУ необходимо отодвинуть не только от Донецка, но и подальше.