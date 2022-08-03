Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Атлетико Минейро
Завтра
03:30 (Мск)
Палмейрас
Кубок Либертадорес|1/4 финала. 1-й матч
Велес Сарсфилд
Завтра
03:30 (Мск)
Тальерес
Кубок Либертадорес|1/4 финала. 1-й матч
АЕК Ларнака
Завтра
18:30 (Мск)
Партизан
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Шэмрок Роверс
Завтра
22:00 (Мск)
Шкупи
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Спорт

Бывший футболист «Спартака» умер в возрасте 43 лет

Бывший футболист «Спартака» Андрей Рубин умер в возрасте 43 лет
Андрей Рубин

Андрей Рубин. Фото: Александр Мысякин / Wikimedia

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Латвии Андрей Рубин умер в возрасте 43 лет. Об этом сообщается на сайте Латвийской футбольной федерации (ЛФФ).

В ЛФФ не уточнили причину смерти экс-игрока, но назвали его одним из лучших футболистов в истории страны. Организация также выразила соболезнования родным и близким Рубина.

С 2003 по 2008 год Рубин играл в России, выступая за «Спартак» и ярославский «Шинник». На протяжении карьеры полузащитник также представлял английский «Кристал Пэлас», шведский «Эстер» и латвийский «Сконто». За сборную Латвии Рубин провел 117 матчей.

15 июля в возрасте 29 лет умер бывший футболист «Спартака» Александр Козлов. В тот же день на 75-м году жизни скончался экс-тренер красно-белых и сборной России Георгий Ярцев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алексей Гусев
Комментарии отключены
Последние новости
Кремль оценил вероятность возвращения к обязательной вакцинации от COVID-19
Итальянский прокурор провел разговор с госпитализированным Чубайсом
В России возобновят работу не менее половины магазинов H&M
На Украине опубликовали видео стрельбы HIMARS с пшеничного поля
Появилось первое фото Чубайса после госпитализации
Полицейская проверка на нудистском пляже в Москве попала на видео
Назван способ отдохнуть на море в августе за 35 тысяч рублей на двоих
Телескоп Уэбба запечатлел самую далекую звезду Эарендиль
Европа столкнулась с проблемой при импорте газа из Великобритании
В Карабахе заявили о семи пострадавших из-за обстрела со стороны Азербайджана
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.