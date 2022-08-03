Бывший футболист «Спартака» умер в возрасте 43 лет

Бывший футболист «Спартака» Андрей Рубин умер в возрасте 43 лет

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Латвии Андрей Рубин умер в возрасте 43 лет. Об этом сообщается на сайте Латвийской футбольной федерации (ЛФФ).

В ЛФФ не уточнили причину смерти экс-игрока, но назвали его одним из лучших футболистов в истории страны. Организация также выразила соболезнования родным и близким Рубина.

С 2003 по 2008 год Рубин играл в России, выступая за «Спартак» и ярославский «Шинник». На протяжении карьеры полузащитник также представлял английский «Кристал Пэлас», шведский «Эстер» и латвийский «Сконто». За сборную Латвии Рубин провел 117 матчей.

15 июля в возрасте 29 лет умер бывший футболист «Спартака» Александр Козлов. В тот же день на 75-м году жизни скончался экс-тренер красно-белых и сборной России Георгий Ярцев.