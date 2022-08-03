Акции Ozon упали из-за пожара

Акции Ozon упали на бирже на фоне крупного пожара на складе компании

Акции Ozon на Московской бирже в ходе торгов 3 августа упали на 1,62 процента (до 1185 рублей за акцию) на фоне крупного пожара на складе компании.

На пике бумаги стоили 1283 рубля. Пожар на складе в Истре Московской области начался около полудня 3 августа, из здания было эвакуировано более тысячи человек.

По данным МЧС, площадь пожара выросла до 35 тысяч квадратных метров. Позже появилась информация, что на складе обрушилась часть крыши, а также, что в пожаре погиб один человек.

К тушению пожара привлечено более 80 человек и 25 единиц техники. В готовность приведена авиация. По данным ТАСС, обрушилась также и часть стены здания.