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Бывший депутат Ингушетии пойдет под суд за многомиллионное хищение

Генпрокуратура утвердила обвинение бывшему депутату Ингушетии в многомиллионном хищении

Фото: Shutterstock

Бывший депутат парламента Ингушетии и экс-мэр Магаса Якуб Белхороев пойдет под суд за многомиллионное хищение: Генеральная прокуратура утвердила обвинение по его уголовному делу и уточнила ущерб от действий фигуранта. Об этом «Ленте.ру» в среду, 3 августа, сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

Якуб Белхороев руководил ингушским отделением Фонда социального страхования России до избрания в парламент. По данным прокуратуры, Белхороев обвиняется в том, что вместе с соучастниками по подложным документам с 2015 по 2020 год присвоил почти пять миллионов рублей, которые поступали на счет возглавляемого им государственного учреждения. Также Белхороев в тот же период похитил вверенное ему имущество на сумму более 18 миллионов рублей: для этого пособники передали управляющему подложные документы, на основании которых он растратил денежные средства в пользу связанных с фигурантами лиц.

Кроме Белхороева, по делу проходят еще семь человек: уголовные дела в отношении них выделены в отдельные производства.

В мае 2021 года сообщалось, что Следственный комитет России завершил расследование резонансного уголовного дела, возбужденного летом 2020 года. По версии обвинения, близкие знакомые и родственники Белхороева по подложным документам оформляли инвалидности и незаконно получали бюджетные пособия, когда он руководил ОФСС. Супруга чиновника получила более 2,5 миллиона рублей за якобы полученную на производстве травму в результате падения на нее ящиков.

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Леонид Микуляк
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