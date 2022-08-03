Украинский боксер назвал россиян братским народом

«Матч ТВ»: украинский боксер Невеселый назвал россиян братским народом

Украинский боксер, мастер спорта международного класса Виталий Невеселый в эфире телеканала «Матч ТВ» назвал россиян братским народом.

«Мы братские народы, у меня очень много друзей среди спортсменов в России, и мы никогда не можем себе позволить такое отношение друг к другу», — сказал боксер, комментируя высказывания украинских спортсменов, «которые называют всех россиян орками».

Невеселый, которого разыскивает Служба безопасности Украины (СБУ) и которого могут лишить в стране спортивных званий, рассказал, что чудом выбрался из Киева в конце февраля. Ему удалось выехать на эвакуационном поезде, где не требовалось показывать паспорт. По его словам, ему угрожает опасность, поскольку СБУ известно, что он находится в Северодонецке, а в социальных сетях предлагают его поймать и вывезти на Украину.

Ранее министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт объявил, что местные спортсмены будут бойкотировать турниры с участием россиян и белорусов. Решение было озвучено на совещании со всеукраинскими федерациями олимпийских и неолимпийских видов спорта. «Спортсмены этих стран не могут участвовать в международных соревнованиях ни под собственными, ни под нейтральными флагами», — заявил Гутцайт.