Украина решила отозвать военнослужащих из Косова

«РБК Украина»: Украина отзывает свой контингент из Косова

Украина решила отозвать свой контингент из Международных сил безопасности под эгидой НАТО в Косове. Об этом со ссылкой на командование Объединенных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщает «РБК Украина».

Комментируя принятое решение, в командовании ВСУ указали, что в настоящий момент в Косове находятся 40 военнослужащих, всех их планируют вернуть на родину на основании указа президента от 7 марта «Об отзыве национального контингента и национального персонала, которые принимают участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности».

Возвращение национального контингента будет означать временное прекращение его участия в миссии KFOR (Международная миссия под эгидой НАТО в Косове и Метохии — прим. «Ленты.ру»), указали в ВСУ.

Ранее глава МИД Сербии Никола Селакович оценил обстановку в Косове, заявив, что ситуация в непризнанной республике за последние сутки стала спокойнее, но все равно остается нестабильной.

Обострение на сербско-косоварской границе началось 31 июля. В северных районах Косова сработали сигналы воздушной тревоги, а сербы начали строить баррикады в месте Рударе, на трассе Приштина — Лепосавич и недалеко от города Звечан.