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Предложен новый способ выявления глаукомы на ранней стадии

Ophthalmology Glaucoma: разработан новый способ выявления глаукомы на ранней стадии

Фото: Unsplash

Медики из Нью-Йоркской больницы глаз и ушей на горе Синай (NYEE) предложили новый способ выявления глаукомы на ранней стадии. Результаты работы описаны в журнале Ophthalmology Glaucoma.

В ходе исследования ученые замеряли у 86 пациентов флуоресценцию флавопротеинов в глазу — их уровень повышается у людей с глаукомой. Для этого они использовали специально разработанную камеру OcuMet Beacon с фильтрами. У 50 испытуемых была выявлена глаукома, вызванная истончением сетчатки, а у 36 подопытных заболевание не обнаружили. В дальнейшем исследователи хотят выяснить, могут ли с помощью флавопротеинов отслеживать эффективность проходящего лечения.

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Елена Апазиди
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