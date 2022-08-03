Психолог назвала мешающие жить привычки

Психолог Елена Мильто: для эффективной жизни нужно планировать только важные дела

Некоторые привычки тянут человека в эмоциональное болото и мешают полноценно жить, рассказала кандидат психологических наук Елена Мильто. В беседе с «Лентой.ру» она назвала паттерны поведения, от которых следует избавиться, чтобы получать от жизни максимум удовольствия.

Психолог посоветовала принять тот факт, что невозможно успевать все. По ее словам, нужно сфокусироваться только на действительно важных делах и предложила использовать методику планирования «Девять дел». «Формула проста: 9=1+3+5, — объяснила Мильто. — Делай в день максимум девять дел: одно самое большое, три средних и пять мелких (например, кинуть вещи в стиральную машину). Тогда ты успеешь не все, а все, что нужно».

Стремление быть хорошим для каждого также отравляет жизнь многих современных людей, добавила собеседница «Ленты.ру». По ее словам, желание никого не обидеть, получить социальное одобрение, следовать за указаниями, пожеланиями и амбициями других людей толкает к тому, что человек забывает о себе, выстраивая красивую картинку в социальных сетях, но не заботясь о своих истинных потребностях.

Быть хорошим для всех возможно, всегда найдется недовольный. Учись говорить «нет» Елена Мильто Кандидат психологических наук

Еще одна привычка, которая мешает наслаждаться жизнью, — это так называемое перелистывание календаря, добавила кандидат психологических наук. Если человек живет словно в дне сурка, когда один день похож на другой, и только в день рождения отдает себе отчет в том, что прошел еще один год, то он не проживает жизнь, а перелистывает, объяснила метафору она. «В этом случае главная проблема — отсутствие интереса и осознанности. Это можно исправить с помощью умения говорить "стоп" и отказе от быстрых решений, прогулок галопом, спонтанных покупок на автомате и так далее», — дала совет Мильто.

Психолог также призвала обращать внимание не только на себя, но и на окружающих. «Этот эгоцентризм в чистом виде закладывается глубоко в детстве и подкачивается современными "гуру" психологии, бездумно зазывающими фразами "отдайся Вселенной", "есть только твои мечты и желания", "ты главный"», — посетовала Митько. По ее словам, от этой мешающей жить привычки спасет разработка других моделей поведения: например, человек начнет делиться микрофоном в караоке, подавать руку при переходе через лужу, или перестанет мучать себя мыслями, что думают о нем другие.

«Любая привычка — это экономия наших ресурсов, что хорошо. Но любая экономия должна быть построена с умом, рационально», — резюмировала кандидат психологических наук.

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