Маэстро Понасенков рассказал об унижении комиков шоу «Что было дальше?»

Евгений Понасенков рассказал, как вынудил комиков шоу «Что было дальше?» уйти со сцены

Историк, публицист и блогер Евгений Понасенков (внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента), также известный как Маэстро, рассказал о том, как унизил комиков на шоу «Что было дальше?». О том, как он вынудил юмористов покинуть сцену, блогер вспомнил в выпуске шоу «Макарена», опубликованном на YouTube.

«Я просто их [ведущих "Что было дальше?"] отымел, поставив в такую сложную ситуацию», — заявил Понасенков. Публицист добавил, что далее сделал так, что все ведущие популярного шоу были вынуждены уйти со сцены. Маэстро также описал комиков фразой «вот это все быдлячество».

Понасенков также рассказал, что ведущим не удалось увести со сцены самого блогера. «У них ничего не вышло. Я остался на сцене, а их не осталось (…) И я из этих миллионов просмотров, взял приличную часть. "ЧБД" уже нет, а я — есть», — заключил Маэстро.

Минюст внес Понасенкова в список СМИ-иноагентов 1 апреля. Однако блогер заявил, что не получал «ни одной копейки» из-за границы. Он выразил несогласие с решением Минюста и заявил, что оно «полностью незаконно и никак не обосновано». Понасенков также сообщил о намерении подать в суд, чтобы оспорить решение о внесении в реестр иноагентов.