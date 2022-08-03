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С Байконура запустят иранский спутник

«Роскосмос»: спутник «Хайям» по заказу Ирана запустят с Байконура

Фото: Пресс-служба «Роскосмоса» / РИА Новости

Спутник «Хайям» по заказу Ирана запустят с космодрома Байконур. Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с иранским аппаратом состоится 9 августа. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос», передает ТАСС.

«На 9 августа 2022 года с космодрома Байконур планируется пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", которым предстоит вывести на орбиту космический аппарат дистанционного зондирования Земли "Хайям" по заказу Исламской Республики Иран», — отметили в «Роскосмосе».

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В госкорпорации добавили, что ракета также выведет 16 малых космических аппаратов, которые создали некоммерческие организации, ведущие вузы и коммерческие компании, в качестве попутной нагрузки.

Ранее стало известно, что ракета «Союз-2.1в» со спутником, который разработали для Министерства обороны России, стартовала с космодрома Плесецк.

В июле источник ТАСС сообщил, что запуск созданного Россией за свой счет для Анголы спутника AngoSat-2 перенесли на октябрь.

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Даниил Иринин
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