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Белый дом заранее попытался снизить риски от поездки Пелоси на Тайвань

Bloomberg: Белый дом тайно обсуждал снижение рисков от визита Пелоси на Тайвань
Нэнси Пелоси

Нэнси Пелоси. Фото: Chien Chih-Hung / Globallookpress.com

В Белом доме в преддверии поездки спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань тайно проводили закрытые переговоры и консультации, заранее пытаясь подготовиться к снижению рисков от ее визита на остров, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Агентство отмечает, что ряд представителей администрации американского президента Джо Байдена обсудили с Пелоси геополитические риски, которые могут возникнуть из-за ее турне, призывая воздержаться от поездки. После ее отказа это сделать Белый дом начал проводить работу над предотвращением возможных угроз, проводя переговоры с Китаем по неофициальным каналам.

Также подчеркивается, что спикер не поделилась планами поездки на Тайвань даже с сопровождающими ее членами делегации конгресса. По данным издания, они узнали об этом в тот же день, после посадки в самолет.

Ранее газета The Guardian назвала действия Запада «заигрыванием с катастрофой». Автор считает, что политика, которой в настоящее время придерживаются западные страны как в отношении Украины, так и Тайваня, усиливает риск начала глобальной войны с применением ядерного оружия.

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Марина Совина
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