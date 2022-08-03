США выделят миллионы долларов на работу с молодежью в Северной Македонии

RT: США выделят $7 млн долларов на работу с молодежью в Северной Македонии

Агентство США по международному развитию (USAID) планирует в Северной Македонии запуск проекта, направленного на «увеличение позитивного вклада молодежи» в общественную жизнь, сообщает RT. Программа рассчитана на людей в возрасте от 15 до 30 лет. На новую нее Штаты готовы потратить семь миллионов долларов в течение пяти лет.

В USAID подчеркнули, что молодежь — это «величайший ресурс» для достижения стратегических целей, а именно — «процветающей, эффективно управляемой и жизнеспособной Северной Македонии, приверженной идее евроатлантической интеграции».

«Деятельность [программы] направлена на увеличение позитивного вклада молодежи в общество и коллективное управление посредством создания партнерств в целях поддержки привлекательных для молодежи экономических возможностей; совершенствования профессиональных качеств молодежи, необходимых для занятия определенных должностей, продвижения по карьерной лестнице и участия в общественной жизни», — говорится в тексте документа.

Притом, USAID планирует обучить молодое поколение таким качествам, как ответственность, законопослушность, независимость, целеустремленность и строгое соблюдение этических принципов. Агентство намерено сотрудничать с предприятиями частного сектора, молодежными организациями балканской страны и госучреждениями.

19 июля стартовали переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в Евросоюз. Ранее более 20 стран блока не смогли преодолеть вето Болгарии на обсуждение вопроса о вступлении в организацию Албании и Северной Македонии.