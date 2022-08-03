Украинские военные оборудовали позиции в роддоме Доброполья в ДНР

Минобороны России: ВСУ используют младенцев в роддоме Доброполья в качестве живого щита

Украинские военные оборудовали позиции, а также склады вооружения и боеприпасов в роддоме Доброполья Донецкой народной республики (ДНР), сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, пишет РИА Новости.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) удерживают медперсонал, рожениц и младенцев в качестве живого щита. «В Доброполье ДНР в помещениях родильного дома (переулок Санаторный) сосредоточены подразделения ВСУ», — отметил он. По данным Минобороны, украинские войска оборудовали в здании склады вооружения и боеприпасов. «Женщины с новорожденными детьми не эвакуированы и фактически используются в качестве живого щита», — подчеркнул Мизинцев.

Кроме того, ВСУ выгнали пациентов районной больницы в Кобеляках и заняли здание. Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля.