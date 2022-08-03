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Дмитрий Нагиев сообщил о пополнении в семье его сына

Сын актера Дмитрия Нагиева Кирилл впервые стал отцом

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

55-летний российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев сообщил о том, что в семье его сына произошло пополнение: Кирилл Нагиев его супруга Юлия Мельникова впервые стали родителями. Об этом он рассказал в интервью журналу «Караван историй», передает Super.ru.

Артист поделился подробностями фильма «Охотник», в котором сыграл главную роль, и признался, что хотел бы оказаться в кадре вместе с сыном: «Вот сейчас в фильме "Охотник" он отказался играть моего сына, не хочет параллелей и появления нас вместе в кадре. Возможно, это правильно. Я-то как папа был бы рад: лишний раз сыночка под присмотром. А сыночка уже сам папа».

О том, когда именно Кирилл Нагиев стал отцом, а также о поле и имени своего внука актер не сообщил.

В середине июля стало известно, что у британской актрисы, звезды «Игры престолов» Софи Тернер и американского певца Джо Джонаса родился второй ребенок.

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Анастасия Астахова
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