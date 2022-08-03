Китай призвал США вывести все ядерное оружие из Европы

Глава делегации Китая Фу Цонг призвал США вывести все ядерное оружие из Европы

Глава делегации Китая на обзорной конференции ДНЯО Фу Цонг призвал США вывести все ядерное оружие из Европы. Об этом сообщает РИА Новости.

«США следует вывести все их ядерное оружие из Европы и воздержаться от размещения ядерного оружия в любом другом регионе», — заявил он.

Ранее Цонг заявил, что Китай привержен стратегии самообороны в ядерной сфере, он не соревнуется с другими государствами в объемах ядерного оружия и не будет первым его применять. «Китай ни при каких обстоятельствах не применит ядерное оружие первым», — сказал он.