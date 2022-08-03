Сборная Украины отказалась от юношеского ЧМ по тайскому боксу из-за россиян

Сборная Украины отказалась от юношеского ЧМ по тайскому боксу из-за участия в нем россиян

Сборная Украины по тайскому боксу отказалась от участия в юношеском чемпионате мира. Об этом сообщается на странице организации в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В заявлении федерации отмечается, что отказ связан с участием в соревнованиях спортсменов из России и Белоруссии. Отечественные бойцы выступят на ЧМ под эгидой Международной федерации ассоциаций тайского бокса. Они были допущены до стартов несмотря на протесты украинской стороны.

Ранее 3 августа «Матч ТВ» привел слова украинского боксера Виталия Невеселова, который выступил против оскорблений россиян, которых он считает братским народом. «У меня очень много друзей среди спортсменов в России, и мы никогда не можем себе позволить такое отношение друг к другу», — отметил он.

14 июня министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт объявил, что местные спортсмены будут бойкотировать турниры с участием атлетов из России и Белоруссии. Он выступил против практики допуска отечественных спортсменов к соревнованиям под нейтральным флагом.