К тушению пожара на складе Ozon в Подмосковье привлекли вертолеты

В МЧС сообщили, что к тушению пожара на складе Ozon в Подмосковье привлекли два вертолета

К тушению крупного пожара на складе Ozon в подмосковной Истре привлекли вертолеты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В ведомстве уточнили, что к месту происшествия вылетели два вертолета Ka-32.

Ранее сообщалось, что в результате пожара погиб один человек. Официального подтверждения этой информации не поступало.

О пожаре на складе интернет-магазина Ozon стало известно днем 3 августа. Из здания эвакуировали более 1000 человек. По информации СМИ, у строения обрушилась крыша, а также часть стены. По последним данным МЧС, площадь возгорания составила до 35 тысяч квадратных метров.

Представители Ozon сообщили «Ленте.ру», что пожар произошел в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новорижском шоссе. По информации компании, предварительно, никто не пострадал, и все сотрудники склада успели эвакуироваться.