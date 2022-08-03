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Россиянин зарезал сожительницу из ревности

В Калужской области 28-летний мужчина зарезал сожительницу из ревности

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Калужской области 28-летний россиянин зарезал 36-летнюю женщину. Об этом в среду, 3 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером во вторник, 2 августа, в деревне Жиздринского района в одном из домов пьяный мужчина из-за ревности поссорился с сожительницей и ударил ее ножом в шею, нанеся смертельное ранение.

Следователи возбудили уголовное дело и ходатайствуют перед судом о помещении фигуранта в СИЗО. Он полностью признал вину.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге суд приговорил к восьми годам лишения свободы 41-летнего местного жителя за убийство сожительницы.

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Екатерина Власова
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