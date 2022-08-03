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Спорт

Роднина осудила Винер за идею вернуть спорт как в СССР

Ирина Роднина осудила Винер за идею изменить закон о спорте, чтобы избежать оттока атлетов
Ирина Роднина

Ирина Роднина. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина осудила президента Всероссийской федерации художественной гимнастики и главного тренера национальной команды Ирину Винер-Усманову за идею вернуть спорт как в СССР. Ее слова приводит РБК.

«Знаете, мне все-таки хочется вперед смотреть. Тем более сейчас все поменялось. Я не понимаю, что такого замечательного было в Советском Союзе. Я всего на год моложе Ирины Александровны, но хочу создавать такие условия, которые были бы людям интересны сегодня и завтра, а не вчера», — заявила Роднина. Она подчеркнула, что Винер стоит думать о своей отрасли, а не говорить о сборной в целом.

Ранее в среду, 3 августа, Винер высказалась об изменениях в законодательстве в области физической культуры и спорта, чтобы избежать оттока спортсменов за рубеж. «Почему мы не можем вернуть все это, как в СССР?» — заявила Винер. Она захотела сохранить подрастающих российских атлетов на родине.

В конце февраля многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, легкая атлетика и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Анастасия Борисова
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