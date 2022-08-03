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Литва допустила остановку калининградского транзита из-за проблем с банками

В Литве допустили остановку калининградского транзита из-за проблем с банками

Фото: Vitaly Nevar / Reuters

Проблемы с оплатой перевозки российских грузов могут вынудить Литву остановить железнодорожный калининградский транзит. Такой вариант развития событий допустил министр коммуникаций и транспорта республики Марюс Скуодис в эфире радио LRT.

«Государство не может обязать коммерческие банки принимать платежи из России. Не представляю, чтобы предприятия предоставляли услуги, которые не оплачиваются», — описал он ситуацию.

Литва может перестать пропускать транзит грузов в Калининград с осени из-за отказа литовского банка от работы с Россией, сообщил ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Он объяснил, что нежелание работать с российскими контрагентами приведет к невозможности оплаты российской железной дороги.

Литовский Шяуляй банк, обслуживающий весь калининградский транзит, объявил о прекращении проведения банковских операций с Россией с 1 сентября.

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Платон Щукин
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