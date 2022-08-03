ЕС выступил за сохранение статуса-кво в Тайваньском проливе

Представитель ЕК Массрали: ЕС заинтересован в сохранении статуса-кво в Тайваньском проливе

Европейский союз (ЕС) заинтересован в сохранении мира и статуса-кво в Тайваньском проливе, заявила представитель пресс-службы Еврокомиссии (ЕК) Набила Массрали, пишет РИА Новости.

По ее словам, в ЕК видели сообщения средств массовой информации о прибытии на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. «У нас нет конкретного комментария», — уточнила политик.

Массрали добавила, что Европа выступает за сохранение мира в регионе и статуса-кво в Тайваньском проливе. Она призвала стороны к мирному решению проблем. Напряженность снимается путем диалога, подчеркнула она. «Мы признаем правительство КНР единственным законным правительством Китая, а также поддерживаем дружеские отношения и тесное сотрудничество с Тайванем в широком спектре областей», — отметила она.

Ранее министерство обороны Тайваня предупредило, что подготовило план действий на случай чрезвычайных угроз и готово отреагировать на потенциально нежелательные сценарии развития событий.