Тактаров оценил оскорбления в адрес россиян от американского бойца UFC

Олег Тактаров заявил, что его травили во времена выступлений в MMA

Ветеран смешанных единоборств (MMA) Олег Тактаров оценил то, что американский боец UFC Деррик Льюис оскорбил россиян. Его слова приводит Metaratings.

«То, что было у меня, нынешние бойцы сочтут негуманным. Меня и травили, и усыпляли», — заявил Тактаров. Он вспомнил, как во времена выступлений в MMA его заставляли выйти в октагон через неделю после боя.

31 июля россиянин Сергей Павлович за минуту одолел Льюиса техническим нокаутом на турнире UFC 277. Поединок завершился победой отечественного тяжеловеса в первом раунде.

27 июля на пресс-конференции перед турниром UFC 277 Льюис ответил на вопрос журналистов о расизме. Он заявил, что россияне и немцы рождаются со значком свастики.