Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Юнион
2:0
Завершен
Рейнджерс
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Монако
1:1
Завершен
ПСВ Эйндховен
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Шэмрок Роверс
Завтра
22:00 (Мск)
Шкупи
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
АЕК Ларнака
Завтра
18:30 (Мск)
Партизан
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Спорт

Тактаров оценил оскорбления в адрес россиян от американского бойца UFC

Олег Тактаров заявил, что его травили во времена выступлений в MMA

Ветеран смешанных единоборств (MMA) Олег Тактаров оценил то, что американский боец UFC Деррик Льюис оскорбил россиян. Его слова приводит Metaratings.

«То, что было у меня, нынешние бойцы сочтут негуманным. Меня и травили, и усыпляли», — заявил Тактаров. Он вспомнил, как во времена выступлений в MMA его заставляли выйти в октагон через неделю после боя.

31 июля россиянин Сергей Павлович за минуту одолел Льюиса техническим нокаутом на турнире UFC 277. Поединок завершился победой отечественного тяжеловеса в первом раунде.

27 июля на пресс-конференции перед турниром UFC 277 Льюис ответил на вопрос журналистов о расизме. Он заявил, что россияне и немцы рождаются со значком свастики.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Китай начал масштабные учения вокруг Тайваня
Бывший футбольный фанат раскрыл правила приема в банду хулиганов
Тактаров оценил оскорбления в адрес россиян от американского бойца UFC
В МИД рассказали о последствиях гибридной войны против России
В России назвали неизбежной дипломатическую войну между Китаем и США
Тайваню предрекли масштабный кризис после отъезда Пелоси
США призвали Россию принять предложение об обмене заключенными
Названы сроки снижения цен на продукты в российских магазинах
США отказались бряцать оружием перед Китаем
Китай призвал США снять все незаконные санкции с Ирана
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.