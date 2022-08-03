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МИД России оценил вероятность применения ядерного оружия на Украине

МИД России: ни один сценарий возможного применения ядерного оружия не применим на Украине

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Ни один из сценариев возможного применения ядерного оружия Россией не применим в ситуации на Украине. Так оценили вероятность применения этого вида вооружений оценили в МИД России, сообщает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что Москва неукоснительно исполняла Будапештский меморандум. Он назвал нечистоплотными обвинения в адрес России в намерении применить ядерное оружие.

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Марина Совина
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