МИД России оценил вероятность применения ядерного оружия на Украине

МИД России: ни один сценарий возможного применения ядерного оружия не применим на Украине

Ни один из сценариев возможного применения ядерного оружия Россией не применим в ситуации на Украине. Так оценили вероятность применения этого вида вооружений оценили в МИД России, сообщает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что Москва неукоснительно исполняла Будапештский меморандум. Он назвал нечистоплотными обвинения в адрес России в намерении применить ядерное оружие.