Семак объяснил отсутствие новых Аршавиных и Кержаковых в «Зените»

Сергей Семак заявил, что молодые россияне столкнулись в РПЛ с высокой конкуренцией

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о молодых российских талантах в «Зените». Об этом сообщает Metaratings.

«Почему нет новых Аршавиных и Кержаковых? Ну, Кержаков-то у нас есть, ведь Михаил не сдается и держит марку. Сейчас борется за праву стать основным вратарем команды Одоевский», — отметил он. «Чистяков, Сутормин, Круговой — они ведь тоже свои воспитанники», — напомнил специалист.

Семак обратил внимание на то, что молодые таланты редко появляются во всех клубах Российской премьер-лиги (РПЛ). Тренер «Зенита» подчеркнул, что российским футболистам тяжело пробиться в основу, несмотря на большее количество игрового времени. Он отметил, что это связано с возросшей конкуренцией в чемпионате страны.

После трех матчей чемпионата России «Зенит» удерживает лидерство. На счету сине-бело-голубых семь очков.

Андрей Аршавин и Александр Кержаков — известные воспитанники «Зенита». Оба футболиста выступали в сборной России и играли за рубежом.