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Назван день запуска «Протон-М» в интересах иностранного заказчика

Запуск спутника AngoSat-2 для Анголы с Байконура состоится 12 октября

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Запуск созданного Россией за свой счет для Анголы спутника AngoSat-2 запланирован на 12 октября. День запуска космического аппрарата в интересах иностранного заказчика сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли.

«Старт ракеты-носителя "Протон-М" со спутником "Ангосат-2" в интересах Анголы запланирован на 12 октября», — сказал собеседник.

В июле ТАСС, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли, сообщил, что запуск AngoSat-2 перенесен с сентября на октябрь.

Пуск AngoSat-1 состоялся 26 декабре 2017 года с использованием ракетно-космического комплекса «Зенит-М», расположенного на космодроме Байконур (Казахстан). Оператором старта выступила S7 Space — единственная российская частная компания, предоставлявшая космические пусковые услуги. Спутник перестал выходить на связь 27 декабря.

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AngoSat-1 стал первым геостационарным спутником связи, созданным «Энергией» за последние 15 лет. Полезную нагрузку для аппарата предоставила европейская Airbus. Разработку AngoSat-2 поручили «Информационным спутниковым системам».

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Иван Потапов
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