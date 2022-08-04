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Евросоюз намерен помочь Украине на восемь миллиардов евро

Reuters: Евросоюз намерен отправить Украине помощь в размере восьми миллиардов евро

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз намерен направить Украине новый пакет финансовой помощи в размере восьми миллиардов евро. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в немецком правительстве.

Часть пакета, по данным агентства, будет состоять из грантов, а другая часть — из кредитов.

Ранее стало известно, что Канада при содействии ООН выделит 40 миллионов долларов на создание зернохранилищ на территории Украины. Предполагаемая помощь покроет 25 процентов от общего предполагаемого дефицита зернохранилищ, сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

1 августа президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине дополнительной военной помощи на полмиллиарда долларов. Кроме того, госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что новый пакет помощи включает в себя снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы для 155-миллиметровых артиллерийских установок.

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Николай Чигасов
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