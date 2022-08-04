В шведской федерации высказались об отмене мастер-класса Трусовой

В Ассоциации фигурного катания Швеции заявили, что не отменяли мастер-класс Трусовой

Президент Ассоциации фигурного катания Швеции Хелена Розен Андерссон заявила, что организация не причастна к отмене мастер-класса россиянки Александры Трусовой в Стокгольме. Об этом сообщает ТАСС.

«Мастер-класс по фигурному катанию не является мероприятием, которое было санкционировано шведской ассоциацией фигурного катания», — отметила Андерссон. Она также предложила обратиться за разъяснениями к организаторам мероприятия.

22 июля компания Loop Sport, занимавшаяся организацией мастер-класса, сделала заявление. Там рассказали, что Ассоциация фигурного катания Швеции рекомендовала отказаться от проведения мероприятия.

Мастер-класс Трусовой должен был пройти в Стокгольме 27 и 28 августа. Отмечалось, что на мероприятие было продано 80 процентов билетов.

Трусова тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Помимо серебра Игр-2022, на ее счету две бронзы чемпионата Европы и бронза чемпионата мира.