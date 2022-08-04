Парламент изучит данные Минобороны России о роли США в появлении COVID-19

Совфед и Госдума изучат данные Минобороны России о причастности США к появлению COVID-19

Совместная комиссия Совета Федерации и Государственной Думы по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине изучит данные Министерства обороны России о возможной причастности США к появлению COVID-19. Об этом заявил ее сопредседатель, вице-спикер верхней палаты парламента Константин Косачев, сообщает в четверг, 4 августа, РИА Новости.