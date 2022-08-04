Песков оценил работу Кремля в условиях пандемии

Пресс-секретарь президента Песков заявил, что Кремль научился работать в условиях пандемии

Кремль научился работать в условиях пандемии коронавируса. Такую оценку работе дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова передает РИА Новости.

«Мы научились достаточно эффективно работать в условиях пандемии за прошедшие два года. Чуть-чуть меняется формат мероприятий, но не меняется их суть», — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос о вероятных корректировках в графике президента России Владимира Путина, если произойдет резкий рост заболеваемости COVID-19.

Он также отметил, что не располагает информацией о повторной вакцинации Путина, однако подчеркнул, что положенная процедура будет в любом случае сделана.

Ранее Роспотребнадзор заявил о росте риска заражения COVID-19 из-за новых вариантов омикрона. Также в ведомстве призвали россиян к соблюдению мер предосторожности.