Депутат Колесник: Агрессия против Калининграда приведет к прямому конфликту с Европой

Европа полным ходом идет к развязыванию агрессии и войны против России, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В беседе с «Лентой.ру» он также назвал спусковые крючки для прямого конфликта между сторонами.

Ранее постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский говорил о том, что Европа приблизилась к опасной черте в противостоянии с Россией.

«Грань действительно размыта. Европа практически уже прямой участник [конфликта на Украине], потому что ее военнослужащие в виде как бы наемников участвуют в зоне специальной военной операции против наших войск и операторы многих зенитно-ракетных комплексов, которые могут обслуживать только люди, которые знакомы, начиная от сборки и заканчивая возможностью применить оружие в боевых условиях. Тут, так скажем, пока еще наполовину прямое участие», — высказался депутат.

По словам политика, спусковым крючком для более серьезного противостояния между Россией и Европой могут стать два сценария. Во-первых, это агрессия против Калининградской области.

Был момент, когда на грани уже было боестолкновение. Они проводили учения на границе Калининградской области, авиация туда слеталась и так далее. То есть они постоянно раззадоривают Россию, практически обозначая нападение на Калининградскую область, а это неминуемое столкновение Андрей Колесник депутат Госдумы

Также прямой конфликт возможен в случае применения ракетного оружия по атомным электростанциям или другим стратегически важным объектам Российской Федерации, убежден собеседник «Ленты.ру».

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров указывал на планы Европы «подморозить» конфликт без устранения его первопричин и сразу ввести на Украину воинские контингенты британо-французской «коалиции желающих».

