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Захарова предложила Блинкену «поохотиться» за брюками Лаврова

Представитель МИД Захарова предложила Блинкену «охотиться» за брюками и галстуком Лаврова

Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Для того чтобы госсекретарь США Энтони Блинкен гарантированно смог поговорить с главой МИД России Сергеем Лавровым об обмене заключенными, нужно хватать министра не за пуговицу, а за галстук или брюки. Так официальный представитель российского МИД Мария Захарова в личном Telegram-канале с юмором отреагировала на заявления представителей Белого дома о возможной беседе глав внешнеполитических ведомств на саммите АСЕАН в Камбодже.

«За галстук хватать не пробовали? Есть еще брюки, в конце концов. Надо будет в нашей Дипломатической академии [МИД] ввести спецкурс "Хватание американской дипломатии за пуговицы за неимением соломинки"», — предложила «охотиться» дипломат.

Ранее официальный представитель Пентагона и координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Лавров и Блинкен могут увеличить число контактов для переговоров об обмене заключенными между двумя государствами. Он добавил, что «если у Блинкена будет возможность поймать Лаврова за пуговицу», чтобы поговорить о механизме обмена, то «госсекретарь обязательно это сделает».

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