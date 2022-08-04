В МИД России призвали Армению и Азербайджан соблюдать режим прекращения огня

МИД России призвал Азербайджан и Армению проявлять сдержанность на фоне эскалации

В Министерстве иностранных дел России призвали Азербайджан и Армению проявлять сдержанность и соблюдать режим прекращения огня на фоне эскалации в районе Лачинского коридора. Об этом со ссылкой на заявление ведомства сообщает РИА Новости.

«Исходим из того, что урегулирование имеющихся противоречий должно осуществляться исключительно политико-дипломатическими средствами, с учетом позиций сторон и в строгом соответствии с положениями заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года», — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, призвав стороны конфликта сосредоточиться на формировании положительной повестки в отношениях Баку и Еревана в рамках имеющихся трехсторонних переговорных форматов.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Баку поставил в известность российских миротворцев в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) о том, что намеревается поменять действующий маршрут в Лачинском коридоре, что является нарушением трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.