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США перенесли из-за Китая испытания МБР Minuteman III

The Wall Street Journal: США перенесли из-за Китая испытания МБР Minuteman III

Фото: USA-NUCLEAR / ICBM U.S. Air Force /Senior Airman Ian Dudley / Reuters

США перенесли испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, поскольку хотят избежать напряженности в отношениях с Китаем. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Пуск Minuteman III планировалось провести в первую неделю августа с базы Ванденберг в Калифорнии. Согласно данным собеседника, решение о переносе пуска принял глава Пентагона Ллойд Остин.

«Это давно запланированное испытание откладывается, чтобы не допустить любого недопонимания, учитывая действия КНР вокруг Тайваня», — сказал источник.

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В июле американский журнал Popular Mechanics, ссылаясь на отчет Федерации американских ученых, заметил, что Военно-воздушные силы США изучали возможность создания МБР донного базирования и запускаемого из подземных туннелей ядерного оружия.

В июле РИА Новости со ссылкой на ВВС США сообщило о произошедшем в ходе испытаний взрыве носителя Minotaur, представляющего собой конверсионную МБР Minuteman.

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Иван Потапов
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