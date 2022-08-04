В НБА высказались об обвинительном приговоре баскетболистке Грайнер

В НБА назвали обвинительный приговор баскетболистке Бриттни Грайнер необоснованным

Комиссар женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) Кэти Энгельберт и комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер высказались об обвинительном приговоре американской баскетболистке Бриттни Грайнер, признанной в России виновной в контрабанде наркотиков. Их слова приводит РИА Новости.

Представители НБА и WNBA назвали приговор необоснованным и прискорбным. «Мы по-прежнему считаем, что Грайнер задержана по ошибке. Приверженности WNBA и НБА к ее возвращению домой в США непоколебима и мы надеемся, что близки к завершению этого процесса», — заявили в организациях.

Ранее 4 июля Химкинский суд признал Грайнер виновной в контрабанде наркотиков. По словам судьи Анны Сотниковой, гражданка США признана виновной по статье 228 («Незаконное приобретение, хранение наркотиков)» и 229 («Контрабанда наркотических средств в значительном размере») УК РФ.

Американку задержали 5 марта в столичном аэропорту Шереметьево. В ее багаже обнаружили несколько вейпов с запрещенным маслом каннабиса. После этого спортсменка была заключена под стражу.