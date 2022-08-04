Минфин выступил против принудительного отказа от долларов и евро госкомпаниями

Минфин выступил против директив для госкомпаний по замене долларов и евро на другие валюты

Минфин выступил против директив для перевода госкомпаниями накоплений в «токсичных» валютах в валюты других стран. Как сообщили РБК в ведомстве, принудительного отказа от долларов и евро пока не требуется.

«[Минфин] cовместно с компаниями реализует различные меры диверсификации валютных активов, а также предпринимает шаги по восстановлению импорта. Государственные компании тоже осознают риски, связанные с накоплением такой валюты, и работают над их снижением в тесном контакте с Банком России и Минфином. На наш взгляд, пока директивного решения не требуется», — отметили там.

Заставить госкомпании перейти в валюты дружественных стран предложил Центробанк в новом докладе «Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях». Кроме того, правительство может рекомендовать фирмам отказаться от использования в новых контрактах валют недружественных стран, считает регулятор. В случаях, где это невозможно в короткие сроки, следует прописывать в соглашениях условия, допускающие исполнение требований в рублях или валютах дружественных стран. Хотя в Минфине разделяют обеспокоенность регулятора, такие меры кажутся ведомству преждевременными.

Ранее 4 августа Центробанк пообещал бороться с операциями в долларах и евро. Регулятор заявил, что намерен содействовать ускорению девалютизации и принять дополнительные меры, которые затруднят операции в долларах и евро для российских физических и юридических лиц.