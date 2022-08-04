Ozon заявил об отсутствии рисков для своей работы из-за пожара

Ozon заявил об отсутствии рисков для ликвидности компании после пожара

Ozon заявил, что не видит существенных рисков для своей ликвидности и операционной деятельности из-за пожара на складе в подмосковной Истре. Представителей маркетплейса цитирует РИА Новости.

«Ozon пока оценивает точный размер экономического ущерба от инцидента, но существенных рисков для ликвидности и операционной деятельности нет», — указано в сообщении пресс-службы.

В компании добавили, что увеличили мощности для приема товаров от продавцов. «Мы продолжаем принимать товары от продавцов, доставлять заказы клиентам, поддерживать покупателей, все расчеты со всеми контрагентами идут в обычном режиме», — рассказали в Ozon.

Ozon также пообещал покупателям и продавцам компенсации за сгоревшие товары. Кроме того, уже во время бедствия стало известно, что здание склада и его содержимое застраховано на сумму 17 миллиардов рублей.

После этих заявлений акции маркетплейса, подешевевшие на фоне новостей о пожаре 3 августа, отыграли падение и выросли более чем на шесть процентов — по состоянию на 16:31 по московскому времени 4 августа бумаги компании торгуются по 1273 рубля, свидетельствуют данные Moсбиржи.