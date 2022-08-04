Назван округ Москвы с наиболее подешевевшим жильем

Est-a-Tet: вторичное жилье в Москве больше всего подешевело в Северо-Восточном округе

К концу июля 2022 года среди округов Москвы больше всего вторичное жилье подешевело в Северо-Восточном (СВАО). За месяц динамика достигла один процент. Об этом говорится в исследовании компании Est-a-Tet, сообщает РБК.

В среднем квадратный метр жилья в СВАО стал стоить 257,8 тысячи рублей. Округом с наиболее подешевевшей «вторичкой» также назвали Центральный АО, где стоимость «квадрата» снизилась на 0,9 процента до 505,5 тысячи рублей. Топ-3 списка замкнули Юго-Западный и восточный округа с динамикой в 0,8 процента — квадратный метр стал стоить там 274,3 тысячи рублей и 242,8 тысячи рублей соответственно.

Ниже в списке расположился Северо-Западный округ (СЗАО), где жилье в среднем подешевело на 0,7 процента до 275,7 тысячи рублей за квадратный метр. Пятую строку заняли Западный и Северный округа со снижением на 0,6 процента до 313,7 тысячи рублей и 285,5 тысячи рублей соответственно. При этом в Зеленограде зафиксировали рост стоимости — квадратный метр подорожал на 0,2 процента до 204,7 тысячи рублей.

Ранее аналитики «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» выяснили, что за год вторичное жилье в Москве сильнее всего подорожало в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО). Меньше всего за год стоимость «квадрата» выросла в Центральном административном округе (ЦАО).