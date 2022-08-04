Склизкий паразит выполз из глаза женщины

Metro: британка Луиза Эдвардс обнаружила в глазу склизкого паразита

Склизкий паразит выполз из глаза 35-летней Луизы Эдвардс из города Ливерпуль, Великобритания. Об этом сообщает Metro.

Проснувшись однажды утром, женщина обнаружила, как ей показалось, прыщ над правым глазом. В течение следующих нескольких часов он становился больше, а веко заметно опухло.

Британка решила обратиться в глазную клинику, предположив, что ее укусило какое-то насекомое. «Врачи попытались выдавить "прыщ", выписали мне антибиотики и отправили домой», — вспоминает она.

На следующий день глаз перестал открываться из-за сильного отека. Эдвардс испытывала сильную боль, которая отдавала в зубы и голову. Женщина вернулась в клинику и получила лишь совет принимать прописанные лекарства.

Эдвардс поделилась проблемой со своей соседкой, и та предложила ей выдавить «прыщ», используя горячую воду. Британка последовала рекомендации и, надавив на глаз, ощутила, как из-под века начало что-то выползать.

«Я почувствовала, как что-то выскочило. Я позвала отца, и он сказал, что это какой-то паразит с ногами», — рассказывает Эдвардс.

Британка записалась на прием к терапевту в надежде узнать, какой именно паразит поселился у нее в глазу.

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